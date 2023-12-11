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Спорт ,  
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Джокович назвал самого совершенного теннисиста

Джокович назвал Алькараса самым совершенным теннисистов
Джокович также рассказал, как поражение от Алькараса на «Уимблдоне» повлияло на него
Новак Джокович и Карлос Алькарас
Новак Джокович и Карлос Алькарас (Фото: Reuters)

Серб Новак Джокович назвал испанца Карлоса Алькараса самым совершенным игроком за многие годы. Лучшего теннисиста мира цитирует The Tennis Letter.

«Он самый совершенный игрок, которого я видел за годы, — отметил Джокович. — Поражение на Уимблдоне настолько разозлило меня, что мне нужно было выиграть все на американской земле, что я и сделал. Для меня это прекрасная возможность работать усерднее, чем когда-либо».

Джокович сенсационно проиграл Алькарасу в финале «Уимблдона» 2023 года. Следом серб выиграл турнир престижной серии «Мастерс» в американском Цинциннати и US Open. В финале «Мастерса» и полуфинале US Open он обыграл Алькараса.

Джокович завершил год победой на Итоговом турнире, выиграв его в рекордный седьмой раз. Серб также является рекордсменом по титулам на турнирах Большого шлема (24) и серии «Мастерс» (40).

Джокович является абсолютным рекордсменом по числу недель на первое месте рейтинга. Он первым в истории достиг отметки в 400 недель.

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Теги
Руслан Алиев
Новак Джокович теннис

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