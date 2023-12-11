 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Президенты стран Балтии призвали МОК отменить допуск россиян на Олимпиаду

Президенты стран Балтии выступили за отмену допуска россиян на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пока на Игры в Париже отобрались только восемь россиян. Глава Литвы назвал решение МОК обидным, а президент Латвии предложил странам-единомышленникам «хорошо скоординированный» бойкот
Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Adrian Dennis - Pool / Getty Images)

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии заявили на встрече в Таллине, что ожидают отмены решения МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

МОК 8 ноября объявил, что спортсмены двух стран при соблюдении строгих условий выступят в Париже, если смогут пройти квалификацию, которая во многих видах спорта уже завершилась. Пока из России отобрались только восемь спортсменов.

«Это очень разочаровывающее решение, и я все еще надеюсь, что его можно будет пересмотреть и исправить», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он добавил, что «очень обидно» видеть подобные решения «на критическом этапе» военного конфликта на Украине.

Глава Эстонии Алар Карис заявил, что «как гражданин и человек, который любит спорт», считает решение МОК неприемлемым.

Как в России отреагировали на решение МОК по допуску на Олимпиаду-2024
Спорт
Фото:imago / sportfotodienst / Global Look Press

Президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил бойкот Игр, если МОК не передумает. «На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там украинских или латвийских спортсменов. Но это решение, конечно, должно быть принято правительством и спортивным сообществом в каждой стране и должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями (МОК)», — сказал Ринкевич.

В России условия МОК неоднократно называли дискриминационными. В октябре президент России Владимир Путин назвал отношение МОК к российским спортсменам этнической дискриминацией. На это в МОК заявили, что участие в Олимпиаде «никоим образом не является правом человека».

Читайте на РБК Pro
Лира тестирует минимумы: как новый ЦБ Турции борется с инфляцией
Как стартапы подняли мировое восстание против Autodesk
Как повысить эффективность и мотивацию команды в период изменений
Инвесторы массово уходят из акций КНР. Когда ждать разворота тренда
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Эстония Латвия Литва

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Глава Международной ассоциации бокса призвал Баха покинуть МОК
Спорт
МОК допустил россиян до Олимпийских игр 2024 года в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 98,08 (-0,76) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 90,98 (-0,66) Инвестиции, 16:32
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 16 ноября Инвестиции, 16:52
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:48
Почему кредитные карты становятся приоритетным выбором клиентов РБК+, 16:46
Отдых зимой и летом: чем привлекает всесезонный курорт «Манжерок» Стиль, 16:38
Инструменты для быстрой работы с маркетплейсами. Карточки РБК и Точка, 16:36
Плюс конверсия, минус фрод: зачем нужны сервисы идентификации клиентов Тренды, 16:36
Изобретатель и рационализатор: как повысить производительность труда Отрасли, 16:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Президенты стран Балтии призвали МОК отменить допуск россиян на Олимпиаду Спорт, 16:34
Аналитики назвали новостройки — лидеры по продажам в Москве и области Недвижимость, 16:34
Суд отказал МВД в заочном аресте основателя «Тануки» Общество, 16:32
Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли Национальные проекты, 16:30
Бережно и без ошибок: как реинжиниринг повышает производительность труда Национальные проекты, 16:30
Редевелопмент промзоны «Октябрьское Поле»: каким будет новый район Москвы Недвижимость, 16:28
Атомная цифровизация: как меняются бизнес-модели в промышленности Отрасли, 16:27