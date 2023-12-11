Президенты стран Балтии призвали МОК отменить допуск россиян на Олимпиаду

Пока на Игры в Париже отобрались только восемь россиян. Глава Литвы назвал решение МОК обидным, а президент Латвии предложил странам-единомышленникам «хорошо скоординированный» бойкот

Президент Литвы Гитанас Науседа (Фото: Adrian Dennis - Pool / Getty Images)

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии заявили на встрече в Таллине, что ожидают отмены решения МОК о допуске россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

МОК 8 ноября объявил, что спортсмены двух стран при соблюдении строгих условий выступят в Париже, если смогут пройти квалификацию, которая во многих видах спорта уже завершилась. Пока из России отобрались только восемь спортсменов.

«Это очень разочаровывающее решение, и я все еще надеюсь, что его можно будет пересмотреть и исправить», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа. Он добавил, что «очень обидно» видеть подобные решения «на критическом этапе» военного конфликта на Украине.

Глава Эстонии Алар Карис заявил, что «как гражданин и человек, который любит спорт», считает решение МОК неприемлемым.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил бойкот Игр, если МОК не передумает. «На мой взгляд, если ничего не изменится, будет очень сложно увидеть там украинских или латвийских спортсменов. Но это решение, конечно, должно быть принято правительством и спортивным сообществом в каждой стране и должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями (МОК)», — сказал Ринкевич.

В России условия МОК неоднократно называли дискриминационными. В октябре президент России Владимир Путин назвал отношение МОК к российским спортсменам этнической дискриминацией. На это в МОК заявили, что участие в Олимпиаде «никоим образом не является правом человека».