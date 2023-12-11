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Спорт ,  
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Овечкин повторил свой антирекорд

Овечкин повторил антирекорд
На данный момент на счету россиянина 5 голов в 25 играх. Он идет на 17 голов в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личную антирекордную безголевую серию.

Российский форвард в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» (4:2) отметился результативной передачей, но не смог поразить ворота в десятой игре подряд. В карьере Овечкина лишь раз безголевая серия достигала десяти игр — в сезоне-2016/17.

На данный момент на счету 38-летнего россиянина 5 голов в 25 играх. Он идет на 17 голов в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Он лишь раз в истории не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне-2020/21, где он провел 45 игр.

В случае достижения отметки в 30 голов он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.

В нынешнем сезоне, а активе капитана «Вашингтона» 16 очков. Он является лучшим снайпером и бомбардиром клуба.

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Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Хоккей

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