Овечкин повторил свой антирекорд

На данный момент на счету россиянина 5 голов в 25 играх. Он идет на 17 голов в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личную антирекордную безголевую серию.

Российский форвард в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхокс» (4:2) отметился результативной передачей, но не смог поразить ворота в десятой игре подряд. В карьере Овечкина лишь раз безголевая серия достигала десяти игр — в сезоне-2016/17.

На данный момент на счету 38-летнего россиянина 5 голов в 25 играх. Он идет на 17 голов в сезоне. Это худший показатель в карьере Овечкина. Он лишь раз в истории не смог достичь отметки 30 голов за сезон. Случилось это в усеченном из-за пандемии сезоне-2020/21, где он провел 45 игр.

В случае достижения отметки в 30 голов он побьет рекорд по числу сезонов с 30+ шайбами.

В нынешнем сезоне, а активе капитана «Вашингтона» 16 очков. Он является лучшим снайпером и бомбардиром клуба.