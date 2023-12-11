Daily Mail узнала о «заговоре» в УЕФА с целью оставить у власти Чеферина

На прошлой неделе исполкому УЕФА были предложены поправки в устав, которые позволят Чеферину остаться на четвертый срок подряд — по примеру главы ФИФА Инфантино. Мишель Платини в мае назвал их узурпаторами

Александер Чеферин (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Словенец Александер Чеферин пытается остаться во главе УЕФА на четвертый срок подряд, что вызвало несогласие в руководстве организации, пишет Daily Mail.

Чеферин возглавил УЕФА в 2016 году, его переизбрали уже два раза и он должен покинуть пост в 2027 году. Однако словенец и его союзники на прошлой неделе внесли на рассмотрение исполкома УЕФА поправки в устав, которые позволят Чеферину руководить организацией до 2031 года.

Выступивший против таких поправок бывший исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Дэвид Гилл считает, что это вернет УЕФА к «плохим» временам Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. По данным газеты, еще несколько членов исполкома выразили обеспокоенность предложенными изменениями.

В УЕФА заявили, что юридический комитет предложил несколько изменений в устав, «которые разъясняют некоторые существующие положения», а также что после одобрения соответствующего комитета и исполкома их вынесут на конгресс в феврале.

Аналогичная ситуация в прошлом году была и с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который возглавляет международную федерацию с 2016 года. На заседании совета ФИФА во время чемпионата мира в Катаре было принято решение не засчитывать ему первые три года на посту как полноценный срок, в связи с чем он также может сохранить за собой должность до 2031 года.

Бывший глава УЕФА Платини в мае заявил, что Чеферин и Инфантино «узурпировали свои посты» и вся их политика сводится только к зарабатыванию денег за счет увеличения числа матчей на турнирах.

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