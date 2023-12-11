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Аутсайдер РПЛ позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета

СМИ: «Сочи» позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета из РПЛ
Роберт Морено остался без работы в марте прошлого года, после увольнения из «Гранады». «Чемпионат» пишет, что тренеру предлагают поработать в «Сочи» до конца сезона и в случае сохранения «прописки» в РПЛ продлить контракт
Роберт Морено
Роберт Морено (Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ и в начале декабря оставшийся без главного тренера, ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и сборной Испании Робертом Морено, которому будет поставлена задача спасти клуб от вылета. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По данным «Чемпионата», 46-летнему испанцу предлагают контракт до конца сезона с опцией продления в случае сохранения места в премьер-лиге.

Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что Морено побывал на матче с «Оренбургом» (1:1) 10 декабря, а окончательное решение о работе в России примет, когда посоветуется с женой.

«Сочи» 3 декабря отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.

РБК направил запрос в «Сочи».

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Фото:Телеграм-канал ФК "Сочи"

У «Сочи» 11 очков после 18 игр и четыре очка отставания от «Оренбурга» и зоны стыковых матчей.

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Морено работал тренером в «Роме», «Сельте», «Барселоне», был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте прошлого года.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Футбол ФК Сочи

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
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