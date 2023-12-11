Аутсайдер РПЛ позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета

СМИ: «Сочи» позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета из РПЛ

Роберт Морено остался без работы в марте прошлого года, после увольнения из «Гранады». «Чемпионат» пишет, что тренеру предлагают поработать в «Сочи» до конца сезона и в случае сохранения «прописки» в РПЛ продлить контракт

Роберт Морено (Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ и в начале декабря оставшийся без главного тренера, ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и сборной Испании Робертом Морено, которому будет поставлена задача спасти клуб от вылета. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат» со ссылкой на источники.

По данным «Чемпионата», 46-летнему испанцу предлагают контракт до конца сезона с опцией продления в случае сохранения места в премьер-лиге.

Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что Морено побывал на матче с «Оренбургом» (1:1) 10 декабря, а окончательное решение о работе в России примет, когда посоветуется с женой.

«Сочи» 3 декабря отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.

РБК направил запрос в «Сочи».

У «Сочи» 11 очков после 18 игр и четыре очка отставания от «Оренбурга» и зоны стыковых матчей.

Морено работал тренером в «Роме», «Сельте», «Барселоне», был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте прошлого года.