Аутсайдер РПЛ позвал экс-тренера сборной Испании для спасения от вылета
«Сочи», занимающий последнее место в РПЛ и в начале декабря оставшийся без главного тренера, ведет переговоры с экс-тренером «Барселоны» и сборной Испании Робертом Морено, которому будет поставлена задача спасти клуб от вылета. Об этом сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат» со ссылкой на источники.
По данным «Чемпионата», 46-летнему испанцу предлагают контракт до конца сезона с опцией продления в случае сохранения места в премьер-лиге.
Журналист Иван Карпов сообщил в телеграм-канале, что Морено побывал на матче с «Оренбургом» (1:1) 10 декабря, а окончательное решение о работе в России примет, когда посоветуется с женой.
«Сочи» 3 декабря отправил в отставку Александра Точилина, который возглавлял команду с сентября после ухода с поста Дмитрия Хохлова.
РБК направил запрос в «Сочи».
У «Сочи» 11 очков после 18 игр и четыре очка отставания от «Оренбурга» и зоны стыковых матчей.
Морено работал тренером в «Роме», «Сельте», «Барселоне», был главным тренером сборной Испании, «Монако» и «Гранады». Из последнего клуба он ушел в марте прошлого года.