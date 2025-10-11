Клуб Головина «Монако» назначил нового главного тренера

Бельгиец Себастьян Поконьоли сменил в «Монако» австрийца Ади Хюттера

Фото: asmonaco.com

Бельгиец Себастьян Поконьоли назначен главным тренером «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до июня 2027 года. На этом посту он сменил австрийца Ади Хюттера, который был отправлен в отставку 10 октября.

С 2024 года Поконьоли возглавлял бельгийский «Юнион». Уже в дебютном сезоне он добился с командой побед в Суперкубке Бельгии и завоевал золотые медали чемпионата. Поконьоли привел «Юнион» к первому чемпионскому титулу за 90 лет.

Напрямую пробившись в Лигу чемпионов под руководством Поконьоли, «Юнион» в нынешнем сезоне не только лидирует в чемпионате Бельгии после 10 туров, но и уже завоевал первые очки в ЛЧ, одержав победу над ПСВ со счетом 3:1.

За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.