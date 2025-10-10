 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера

«Монако» объявил об отставке главного тренера Ади Хюттера
Ади Хюттер, который возглавлял команду с 2023 года, покинул «Монако» после неудачного старта сезона
Ади Хюттер
Ади Хюттер (Фото: Ed Sykes / Getty Images)

Австриец Ади Хюттер покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.

Хюттер возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда после семи туров идет пятой в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ. В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграл «Брюгге» (1:4) и свел вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).

AFP ранее сообщало, что новым тренером «Монако» должен стать бельгиец Себастьян Поконьоли, который в прошлом сезоне привел «Юнион» к первому чемпионству в Бельгии за 90 лет.

За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Головин ФК Монако
