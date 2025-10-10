Клуб Головина «Монако» объявил об отставке главного тренера
Австриец Ади Хюттер покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщается на сайте клуба.
Хюттер возглавлял «Монако» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне команда после семи туров идет пятой в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ. В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграл «Брюгге» (1:4) и свел вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).
AFP ранее сообщало, что новым тренером «Монако» должен стать бельгиец Себастьян Поконьоли, который в прошлом сезоне привел «Юнион» к первому чемпионству в Бельгии за 90 лет.
За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.
