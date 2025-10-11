Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче
Футболисты сборной Латвии дома сыграли вничью с командой Андорры со счетом 2:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе хозяев голы забили Дмитрий Зеленков (41-я минута) и Владислав Гутковский (55, с пенальти). У гостей отличились Мойзес Сан Николас (33) и Иан Оливейра (78).
В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Джоэль Гиллен.
Все предыдущие пять матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Андорры проиграла с общим счетом 0:10.
В целом Андорра до этой встречи не забивала в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну (2:0) в сентябре 2022 года.
В отборочной группе К на первом месте Англия (15 очков), далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (5) и Андорра (1).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов