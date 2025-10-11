Андорра впервые за 2 года забила в официальном матче, сыграв вничью с Латвией

Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче

Встреча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Латвии завершилась со счетом 2:2. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну в сентябре 2022-го

Фото: Федерация футбола Андорры

Футболисты сборной Латвии дома сыграли вничью с командой Андорры со счетом 2:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

В составе хозяев голы забили Дмитрий Зеленков (41-я минута) и Владислав Гутковский (55, с пенальти). У гостей отличились Мойзес Сан Николас (33) и Иан Оливейра (78).

В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Джоэль Гиллен.

Все предыдущие пять матчей отбора на ЧМ-2026 сборная Андорры проиграла с общим счетом 0:10.

В целом Андорра до этой встречи не забивала в 15 официальных матчах подряд. Серия началась после поражения со счетом 1:2 от Израиля в июне 2023 года. Два гола в официальном матче андоррцы последний раз забивали Лихтенштейну (2:0) в сентябре 2022 года.

В отборочной группе К на первом месте Англия (15 очков), далее идут Албания (8), Сербия (7), Латвия (5) и Андорра (1).

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал состоится на «Метлайф-стэдиум» (штат Нью-Джерси).