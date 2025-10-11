 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,5 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 8,5 2 20 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,88 x 50 2 1,96 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр

Лидер Первой лиги костромской «Спартак» продлил серию без поражений до 13 матчей
Костромчане, которые занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги, дома сыграли вничью с КАМАЗом со счетом 1:1
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак» (Кострома)
Фото: телеграм-канал ФК «Спартак» (Кострома)

Футболисты костромского «Спартака» сыграли вничью с КАМАЗом со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура Первой лиги.

В составе гостей гол забил Руслан Апеков (13-я минута), у хозяев отличился Александр Саплинов (45+1, с пенальти).

«Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 матчей (восемь побед, пять ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал во Второй лиге.

«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 29 очков. КАМАЗ с 23 очками располагается на четвертой строчке.

В следующем туре «Спартак» 19 октября в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», КАМАЗ в тот же день примет московскую «Родину».

Ранее на этой неделе КАМАЗ лишился главного тренера. Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Первая лига (ФНЛ) ФК Спартак Кострома ФК КАМАЗ
Материалы по теме
Начало матча Первой лиги перенесли из-за позднего прибытия команды гостей
Спорт
РФС дисквалифицировал участников драки в матче Первой лиги
Спорт
Обладатель Кубка России в составе «Спартака» перешел в клуб Первой лиги
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
Четверо погибли и 12 пострадали при стрельбе в городке в Миссисипи Общество, 18:37
Сырский объявил о ликвидации объединенных сил в составе ВСУ Политика, 18:30
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте Общество, 18:22
Медведев поспорил с судьей после поражения в полуфинале в Шанхае Спорт, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Три человека погибли при столкновении двух судов на Байкале Общество, 18:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Киеве назвали исторических деятелей, считающихся связанными с Россией Политика, 17:59
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Сборная Андорры по футболу впервые за два года забила в официальном матче Спорт, 17:53
Бельгия раскрыла, когда получит истребители и сможет отдать свои Киеву Политика, 17:45
В Турции не исключили отправку военнослужащих в сектор Газа Политика, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Axios узнал, что Зеленский и Трамп обсудили поставки ракет Tomahawk Киеву Политика, 17:26