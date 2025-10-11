Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр
Футболисты костромского «Спартака» сыграли вничью с КАМАЗом со счетом 1:1 в домашнем матче 14-го тура Первой лиги.
В составе гостей гол забил Руслан Апеков (13-я минута), у хозяев отличился Александр Саплинов (45+1, с пенальти).
«Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 матчей (восемь побед, пять ничьих). Единственное поражение в чемпионате команда потерпела в первом туре — от воронежского «Факела» (0:1). В прошлом сезоне «Спартак» выступал во Второй лиге.
«Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 29 очков. КАМАЗ с 23 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем туре «Спартак» 19 октября в гостях сыграет с красноярским «Енисеем», КАМАЗ в тот же день примет московскую «Родину».
Ранее на этой неделе КАМАЗ лишился главного тренера. Ильдар Ахметзянов возглавил «Оренбург» из Российской премьер-лиги (РПЛ).
