Спорт⁠,
0

Российский теннисист в 21 год сыграл первый матч на уровне ATP

Российский теннисист Илья Симакин в 21 год сыграл первый матч на уровне ATP
Илья Симакин, 256-я ракетка мира, уступил французу Юго Бланше в квалификации на турнире в Алма-Ате
Илья Симакин
Илья Симакин (Фото: телеграм-канал Федерации тенниса России)

Российский теннисист Илья Симакин, который занимает 256-е место в мировом рейтинге, сыграл первый матч в карьере на уровне ATP.

21-летний Симакин в первом раунде квалификации на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате уступил 26-летнему французу Юго Бланше, 151-й ракетке мира, со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7).

«На самом деле это первый турнир ATP для меня. Первая такая тяжелая игра. Думаю, я боролся до конца. Если бы было чуть-чуть побольше опыта, то думаю, я бы смог в третьем сете тай-брейк выиграть», — сказал Симакин «Чемпионату».

На счету Симикина есть шесть титулов на турнирах ITF в одиночном разряде.

Матчи основной сетки турнира в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн стартуют 13 октября. Из россиян в нем должны сыграть Карен Хачанов и Даниил Медведев.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP
Российский теннисист в 21 год сыграл первый матч на уровне ATP
