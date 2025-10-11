Российский теннисист в 21 год сыграл первый матч на уровне ATP
Российский теннисист Илья Симакин, который занимает 256-е место в мировом рейтинге, сыграл первый матч в карьере на уровне ATP.
21-летний Симакин в первом раунде квалификации на турнире категории ATP 250 в Алма-Ате уступил 26-летнему французу Юго Бланше, 151-й ракетке мира, со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7).
«На самом деле это первый турнир ATP для меня. Первая такая тяжелая игра. Думаю, я боролся до конца. Если бы было чуть-чуть побольше опыта, то думаю, я бы смог в третьем сете тай-брейк выиграть», — сказал Симакин «Чемпионату».
На счету Симикина есть шесть титулов на турнирах ITF в одиночном разряде.
Матчи основной сетки турнира в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн стартуют 13 октября. Из россиян в нем должны сыграть Карен Хачанов и Даниил Медведев.
