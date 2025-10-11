Вашеро после победы над Джоковичем попросил серба не завершать карьеру
Теннисист из Монако Валентен Вашеро после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае попросил серба не завершать карьеру.
26-летний Вашеро, 204-я ракетка мира, сенсационно победил 38-летнего Джоковича со счетом 6:3, 6:4.
После завершения матча теннисисты встретились у сетки, и Джокович похвалил соперника: «Ты это заслужил. Ты играл невероятно. Продолжай в том же духе».
В ответ Вашеро сказал: «Я так рад был сыграть с тобой хотя бы один матч, не завершай карьеру».
В решающем матче в Шанхае соперником Вашеро, который пробился в основную сетку через квалификацию, будет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).
Вашеро стал первым в истории теннисистом из Монако, кому удалось выйти в финал турнира ATP. Кроме того, он стал самым низкорейтинговым финалистом в истории «Мастерс».
