Вашеро после победы над Джоковичем попросил серба не завершать карьеру

Теннисист из Монако сенсационно вышел в финал турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае, обыграв 38-летнего серба

Валентен Вашеро и Новак Джокович (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Теннисист из Монако Валентен Вашеро после победы над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира ATP серии «Мастерс» в Шанхае попросил серба не завершать карьеру.

26-летний Вашеро, 204-я ракетка мира, сенсационно победил 38-летнего Джоковича со счетом 6:3, 6:4.

После завершения матча теннисисты встретились у сетки, и Джокович похвалил соперника: «Ты это заслужил. Ты играл невероятно. Продолжай в том же духе».

В ответ Вашеро сказал: «Я так рад был сыграть с тобой хотя бы один матч, не завершай карьеру».

В решающем матче в Шанхае соперником Вашеро, который пробился в основную сетку через квалификацию, будет победитель пары Даниил Медведев (Россия) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Вашеро стал первым в истории теннисистом из Монако, кому удалось выйти в финал турнира ATP. Кроме того, он стал самым низкорейтинговым финалистом в истории «Мастерс».