Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане
Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).
В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила американке Джессике Пегуле, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).
В решающем матче соперницей Пегулы станет соотечественница Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).
Примечательно, что Соболенко впервые в карьере проиграла в Ухане, она выиграла три последних турнира.
Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.
