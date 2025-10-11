 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане

Соболенко проиграла Пегуле в полуфинале «тысячника» в Ухане, ведя 5:2 в 3-м сете
Первая ракетка мира уступила американке Джессике Пегуле, хотя вела со счетом 5:2 в решающем сете
Арина Соболенко
Арина Соболенко (Фото: Wang He / Getty Images)

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

В полуфинале 27-летняя Соболенко уступила американке Джессике Пегуле, шестой ракетке мира, со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (2:7).

В решающем матче соперницей Пегулы станет соотечественница Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA).

Мирра Андреева покинет топ-5 рейтинга WTA после неудачи в Ухане
Спорт
Мирра Андреева

Примечательно, что Соболенко впервые в карьере проиграла в Ухане, она выиграла три последних турнира.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Арина Соболенко Джессика Пегула
