Начало матча Первой лиги перенесли из-за позднего прибытия команды гостей
Начало матча 14‑го тура Первой лиги между саратовским «Соколом» и «Уфой» перенесено из‑за позднего прибытия в Саратов команды гостей. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.
Стартовый свисток теперь прозвучит в 15:00 мск вместо 14:00.
В пятницу самолет с футболистами «Уфы» совершил посадку в Самаре в связи с ограничением на работу саратовского аэропорта. Команда смогла вылететь в Саратов только на следующий день.
«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. «Сокол» с девятью очками расположился на 16‑й строчке.
