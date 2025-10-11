Начало матча Первой лиги перенесли из-за позднего прибытия команды гостей

В пятницу самолет с футболистами «Уфы» совершил посадку в Самаре в связи с ограничением на работу саратовского аэропорта. Команда смогла вылететь в Саратов только утром в субботу. Начало матча против «Сокола» перенесли на час

Фото: телеграм-канал Первой лиги

Начало матча 14‑го тура Первой лиги между саратовским «Соколом» и «Уфой» перенесено из‑за позднего прибытия в Саратов команды гостей. Об этом сообщается в телеграм-канале турнира.

Стартовый свисток теперь прозвучит в 15:00 мск вместо 14:00.

В пятницу самолет с футболистами «Уфы» совершил посадку в Самаре в связи с ограничением на работу саратовского аэропорта. Команда смогла вылететь в Саратов только на следующий день.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 12 очков. «Сокол» с девятью очками расположился на 16‑й строчке.