Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы

Капитан сборной Франции травмировал правую лодыжку в матче против команды Азербайджана

Килиан Мбаппе (Фото: Mateusz Slodkowski / Getty Images)

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму правой лодыжки в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции.

Накануне французы обыграли Азербайджан со счетом 3:0, Мбаппе забил один из голов и был заменен на 83-й минуте.

Из-за травмы Мбаппе не полетит в Рейкьявик на следующий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией (13 октября). Форвард вернется в расположение мадридского «Реала».

Сборная Франции не планирует вызывать футболиста на замену.

Мбаппе 4 октября в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» получил точно такую же травму.