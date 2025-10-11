Мбаппе пропустит матч отбора ЧМ-2026 с Исландией из-за травмы
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму правой лодыжки в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против команды Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Франции.
Накануне французы обыграли Азербайджан со счетом 3:0, Мбаппе забил один из голов и был заменен на 83-й минуте.
Из-за травмы Мбаппе не полетит в Рейкьявик на следующий матч отбора ЧМ-2026 с Исландией (13 октября). Форвард вернется в расположение мадридского «Реала».
Сборная Франции не планирует вызывать футболиста на замену.
Мбаппе 4 октября в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» получил точно такую же травму.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными
Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»
Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен
Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео
Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания
Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов