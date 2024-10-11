Овечкин пожаловался на нехватку высококлассных мастеров в «Вашингтоне»

Александр Овечкин выразил сожаление, что с отсутствием мастеров вроде Бэкстрема «ничего нельзя поделать»

Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Клубу НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не хватает игроков мастеров уровня шведа Никласа Бэкстрема и россиянина Евгения Кузнецова. Такое мнение высказал капитан команды Александр Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

«Нам не хватает парней с мастерством Бэкстрема и Кузнецова. Но что есть, то есть. С этим ничего нельзя поделать», — приводит слова Овечкина пресс‑служба НХЛ.

Бэкстрем, который раздал наибольшее количество голевых передач на Овечкина, в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы. Кузнецов покинул клуб в начале 2024 года.

В межсезонье «Вашингтон» пополнил 26-летний центрфорвард Пьер‑Люк Дюбуа, который не раз набирал свыше 60 очков за сезон.

«Он обладает довольно хорошим мастерством. Он продолжает учиться, но обладает хорошим потенциалом», — отметил Овечкин.

«Вашингтон» первый матч в сезоне проведет в ночь 13 октября, соперником будет «Нью‑Джерси Дэвилз», один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.