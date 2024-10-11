 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин пожаловался на нехватку высококлассных мастеров в «Вашингтоне»

Александр Овечкин выразил сожаление, что с отсутствием мастеров вроде Бэкстрема «ничего нельзя поделать»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Клубу НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» не хватает игроков мастеров уровня шведа Никласа Бэкстрема и россиянина Евгения Кузнецова. Такое мнение высказал капитан команды Александр Овечкин, которого цитирует официальный сайт НХЛ.

«Нам не хватает парней с мастерством Бэкстрема и Кузнецова. Но что есть, то есть. С этим ничего нельзя поделать», — приводит слова Овечкина пресс‑служба НХЛ.

Бэкстрем, который раздал наибольшее количество голевых передач на Овечкина, в ноябре 2023 года приостановил карьеру из-за травмы. Кузнецов покинул клуб в начале 2024 года.

В межсезонье «Вашингтон» пополнил 26-летний центрфорвард Пьер‑Люк Дюбуа, который не раз набирал свыше 60 очков за сезон.

«Он обладает довольно хорошим мастерством. Он продолжает учиться, но обладает хорошим потенциалом», — отметил Овечкин.

«Вашингтон» первый матч в сезоне проведет в ночь 13 октября, соперником будет «Нью‑Джерси Дэвилз», один из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Какую иномарку и как заказать из-за границы

Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Вашингтон Кэпиталз россияне в НХЛ
Материалы по теме
Овечкин отреагировал на данные о рекордном заработке фразой о налогах
Спорт
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Спорт
Рекорд Овечкина и юбилей Малкина. Что ждать от россиян в новом сезоне НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Глава МИД Германии Бербок заявила об отказе Путина говорить с ШольцемПолитика, 15:41
В «Сбере» сообщили о приостановке роста цен на жилье в РоссииНедвижимость, 15:39
В отряд «Барс-Белгород» вступил еще один замгубернатора регионаПолитика, 15:36
КНДР выдвинула ультиматум Южной Корее из-за дроновПолитика, 15:36
Как «цифровые кафедры» помогают экономике обрастать IТ-кадрамиНациональные проекты, 15:27
Банки начали отменять комиссии с застройщиков при выдаче ипотекиФинансы, 15:25
Кишинев ответил на призыв Тирасполя о референдуме словами о внешних силахПолитика, 15:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Наймите GPT: как улучшить бизнес-процессы с помощью генеративных моделейТренды, 15:18
Удача по цене коробка спичек: зачем играть в лотереиОтрасли, 15:10
Как в Индии поддерживают развитие рынка электрокаровОтрасли, 15:03
Отток денег из России продолжил сокращаться второй год подрядЭкономика, 14:57
В Bitwise назвали три условия для роста биткоина до $80 тыс. в 2024 годуКрипто, 14:51
Омбудсмен сравнила идею налога на бездетность с «битьем хлыстом»Общество, 14:51
Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена активов россиян с ЗападомИнвестиции, 14:43