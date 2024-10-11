Сын Ильи Ковальчука забил гол за юношескую сборную России
Сын олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука Филипп забил гол за сборную России до 15 лет в гостевом товарищеском матче с командой Китая. Матч проходит в уезде Сянхэ провинции Хэбэй.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу российской команды.
Филипп Ковальчук начал заниматься футболом в академии клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Позже перешел в бразильский «Сан-Паулу», на данный момент выступает за юношескую команду московского «Динамо».
В составе юношеских сборных дебютировал в 2023 году, провел четыре игры и отметился одним голом.
Ранее молодежная сборная России обыграла Китай со счетом 6:0 в гостевом товарищеском матче.
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