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Эксклюзив

Бывший чемпион мира по боксу назвал фаворита в бою Бивола с Бетербиевым

Экс-чемпион мира Дрозд назвал Бивола фаворитом в бою с Бетербиевым
Бетербиеву 39 лет, а Биволу — 33 года. Однако Дрозд отметил, что возраст не сыграет роли в результате поединка, и отдал предпочтение Биволу
Григорий Дрозд
Григорий Дрозд (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

В предстоящем поединке между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) предпочтительнее выглядит Бивол. Такое мнение «РБК Спорт» выразил экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд.

«Мне кажется, что Дмитрий Бивол может выглядеть предпочтительнее в этом поединке, и я отдаю ему свой голос. Считаю, что Бивол победит. Он мой фаворит в предстоящем бое. У них разные стили, и в этом заключается вся загадка: чей стиль в итоге победит. У Димы самые лучшие ноги, чувство дистанции, хорошая защита и острый удар. А Бетербиев, конечно, известен тем, что оказывает сильное давление и, соответственно, у него очень мощный удар. Все победы, все бои он завершал нокаутом, 20−0. Он настоящий нокаутер и панчер», — сказал Дрозд.

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Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев

Бетербиеву 39 лет, а Биволу — 33 года. Дрозд считает, что возраст не сыграет роли в результате поединка. «Боксеры, будучи чемпионами на таком уровне, очень дисциплинированны. У них все отлично с тренировочным процессом, с питанием. Если они добрались до такого уровня и в таком возрасте являются чемпионами, то это говорит о том, что это для них не проблема. Понятно, что 40 лет — это пограничная история. Артуру в январе будет 40, но все-таки он на очень высоком уровне, и он один из лучших в полутяжелом весе. Думаю, возраст в этом случае не будет играть роли», — сказал Дрозд.

Бой между Бетербиевым и Биволом состоится 12 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону будет стоять титул за звание абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Полина Мельникова
Костя Цзю Артур Бетербиев бокс Дмитрий Бивол Григорий Дрозд
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