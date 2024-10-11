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Эксклюзив

Чемпионы мира оценили шансы Бивола и Бетербиева на победу в титульном бою

Костя Цзю: шансы Бивола и Бетербиева на победу в титульном бою одинаково высоки
В ночь с субботы на воскресенье состоится бой между россиянами Биволом и Бетербиевым. На кону пояс абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Цзю, Дрозд и Валуев оценили в беседе с «РБК Спортом» шансы боксеров на победу
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев (Фото: UCNlive и WBABoxing/ )

О бое и соперниках

12 октября в Эр-Рияде состоится большой вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой делает интересным и тот факт, что на сегодняшний день сложно найти вид спорта, в котором за титул бы сражались двое россиян. Оба являются непобежденными. На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 23 боя.

Бивол

Бивол любит работать на дистанции, за годы выступлений он не поменял свой стиль бокса. Его главные преимущества — скорость, быстрая работа ног, техника, хороший удар с правой и функциональная подготовка. За счет этого он и атакует, и защищается. Для того чтобы действовать в таком стиле, нужна физическая подготовка очень высокого уровня. Благодаря своей подготовке Бивол по ходу карьеры достойно держался в тех поединках, которые длились 12 раундов.

Бетербиев

Бетербиев, если смотреть букмекерские котировки, имеет чуть меньшие шансы на победу. Однако у него есть свои козыри. Его стиль полностью отличается от стиля Бивола. Бетербиев выделяется своей мощью и может одним ударом решить исход боя в любой момент. Поразительно, но спортсмен одержал все свои победы нокаутом! «20 досрочных побед подряд? Есть ли цель, чтобы до конца карьеры побеждать только нокаутом? Нет! Я просто к этому отношусь. Считаю, что мне просто повезло», — говорит Бетербиев о своих победах.

Что говорят о бое эксперты

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал предстоящий поединок Бивола и Бетербиева боем с равными шансами. «У обоих одинаково высокие шансы. Все зависит от подготовки, которую они провели, — как физической, так и моральной. Я не буду ни за кого болеть. У каждого есть свои сильные стороны», — заявил он в беседе с «РБК Спортом».

У Бетербиева давняя травма мениска, но, по мнению Цзю, она не повлияет на бой. «Если ты выходишь на ринг, все, что у тебя было, не имеет никакого значения, это совсем не оправдание. Не считая травмы, Бетербиев сейчас готов к бою — это имеет значение», — сказал Цзю.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев согласен с тем, что у обоих спортсменов шансы одинаковы. «Шансы достаточно равные, а там уже, как говорится, кому как повезет. Повлияют ли травмы на исход боя? Травмы к этому возрасту уже есть у всех. Думаю, у обоих есть какие-то травмы», — сказал Валуев «РБК Спорту».

Экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016) Григорий Дрозд полагает, что победит Бивол. «Мне кажется, что Дмитрий Бивол может выглядеть предпочтительнее в этом поединке, и я отдаю ему свой голос. Считаю, что Бивол победит. Он мой фаворит в предстоящем бое. У них разные стили, и в этом заключается вся загадка: чей стиль в итоге победит. У Димы самые лучшие ноги, чувство дистанции, хорошая защита и острый удар. А Бетербиев, конечно, известен тем, что оказывает сильное давление и, соответственно, у него очень мощный удар. Все победы, все бои он завершал нокаутом, 20−0. Он настоящий нокаутер и панчер», — сказал Дрозд «РБК Спорту».

Он считает, что возраст Бетербиева не сыграет роли в поединке. «Боксеры, будучи чемпионами на таком уровне, очень дисциплинированны. У них все отлично с тренировочным процессом, с питанием. Если они добрались до такого уровня и в таком возрасте являются чемпионами, то это говорит о том, что это для них не проблема. Понятно, что 40 лет — это пограничная история. Артуру в январе будет 40, но все-таки он на очень высоком уровне, и он один из лучших в полутяжелом весе. Думаю, возраст в этом случае не будет играть роли», — сказал Дрозд.

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Международная ассоциация бокса (IBA) Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Костя Цзю Григорий Дрозд Николай Валуев
Константин Цзю фото

Константин Цзю

боксер
19 сентября 1969 года
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