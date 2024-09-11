«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ
Омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе хозяев шайбы забросили Илья Рейнгардт (2-я минута) и Даррен Диц (13). У гостей дубль сделал Девин Броссо (53, 60). Победный буллит на счету Яна Дрозга.
«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ после трех побед. У «Амура» две победы в четырех матчах.
Без поражений в нынешнем сезоне КХЛ пока остаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев».
В следующем матче «Авангард» 15 сентября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Амур» в тот же день примет «Куньлунь».
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