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«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ

«Авангард» проиграл «Амуру» в матче КХЛ, ведя 2:0 до 53-й минуты
До 53-й минуты омский клуб вел в матче с «Амуром» со счетом 2:0, но в итоге проиграл по буллитам
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Илья Рейнгардт (2-я минута) и Даррен Диц (13). У гостей дубль сделал Девин Броссо (53, 60). Победный буллит на счету Яна Дрозга.

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«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ после трех побед. У «Амура» две победы в четырех матчах.

Без поражений в нынешнем сезоне КХЛ пока остаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев».

В следующем матче «Авангард» 15 сентября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Амур» в тот же день примет «Куньлунь».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Амур
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