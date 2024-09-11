«Авангард» проиграл «Амуру» в матче КХЛ, ведя 2:0 до 53-й минуты

До 53-й минуты омский клуб вел в матче с «Амуром» со счетом 2:0, но в итоге проиграл по буллитам

Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Илья Рейнгардт (2-я минута) и Даррен Диц (13). У гостей дубль сделал Девин Броссо (53, 60). Победный буллит на счету Яна Дрозга.

«Авангард» потерпел первое поражение в новом сезоне КХЛ после трех побед. У «Амура» две победы в четырех матчах.

Без поражений в нынешнем сезоне КХЛ пока остаются ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев».

В следующем матче «Авангард» 15 сентября в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью», «Амур» в тот же день примет «Куньлунь».