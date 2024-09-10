ЦСКА забросил восемь шайб «Сибири» в матче КХЛ
Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Виталий Абрамов (3, 23, 42-я минуты), также отличились Денис Гурьянов (45), Владислав Каменев (49), Прохор Полтапов (53), Владислав Провольнев (58) и Руслан Исхаков (60). У проигравших шайбы забросили Сергей Широков (26) и Егор Мартынов (47).
У Абрамова уже 9 (5+4) очков в трех матчах сезона, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров.
«Сибирь» проиграла все свои три матча в нынешнем сезоне, у ЦСКА две победы и одно поражение.
В следующем матче ЦСКА 12 сентября примет нижегородское «Торпедо», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».
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