Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» со счетом 8:2 в матче КХЛ

ЦСКА забросил восемь шайб «Сибири» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 8:2, хет-трик сделал Виталий Абрамов

Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Виталий Абрамов (3, 23, 42-я минуты), также отличились Денис Гурьянов (45), Владислав Каменев (49), Прохор Полтапов (53), Владислав Провольнев (58) и Руслан Исхаков (60). У проигравших шайбы забросили Сергей Широков (26) и Егор Мартынов (47).

У Абрамова уже 9 (5+4) очков в трех матчах сезона, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров.

«Сибирь» проиграла все свои три матча в нынешнем сезоне, у ЦСКА две победы и одно поражение.

В следующем матче ЦСКА 12 сентября примет нижегородское «Торпедо», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».