 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

ЦСКА забросил восемь шайб «Сибири» в матче КХЛ

Хет-трик Абрамова помог ЦСКА разгромить «Сибирь» со счетом 8:2 в матче КХЛ
Встреча завершилась со счетом 8:2, хет-трик сделал Виталий Абрамов

Московский ЦСКА обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 8:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Виталий Абрамов (3, 23, 42-я минуты), также отличились Денис Гурьянов (45), Владислав Каменев (49), Прохор Полтапов (53), Владислав Провольнев (58) и Руслан Исхаков (60). У проигравших шайбы забросили Сергей Широков (26) и Егор Мартынов (47).

Московское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Лады» в матче КХЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ХК «Динамо»

У Абрамова уже 9 (5+4) очков в трех матчах сезона, он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров.

«Сибирь» проиграла все свои три матча в нынешнем сезоне, у ЦСКА две победы и одно поражение.

В следующем матче ЦСКА 12 сентября примет нижегородское «Торпедо», «Сибирь» в тот же день в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК ЦСКА ХК Сибирь
Материалы по теме
Минспорта предложил Азербайджану играть в КХЛ после визита Путина в Баку
Спорт
Топ-5 матчей новой недели КХЛ
Спорт
«Спартак» сравнял счет в концовке, но проиграл по буллитам в матче КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 17:35
США рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на удары по России⁠Политика, 22:47
Мишустин освободил Руслана Давыдова от должности замглавы ФТСОбщество, 22:41
G7 потребовала от Украины ввести новых людей в набсовет «Укрэнерго»Политика, 22:29
Власти продлили упрощенный режим сертификации при ввозе товаров в РоссиюТехнологии и медиа, 22:18
Суд оштрафовал сервисы Start и «Амедиатека» за пропаганду ЛГБТОбщество, 22:12
В двух штатах США ввели ограничения из-за смертельного вируса ВЭЛОбщество, 22:10
ЦСКА забросил восемь шайб «Сибири» в матче КХЛСпорт, 21:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В петербургском главке МВД раскрыли многомиллионное мошенничествоОбщество, 21:48
Два самолета столкнулись на взлетной полосе в аэропорту АтлантыОбщество, 21:48
Месси назвал Джордана величайшим спортсменом в историиСпорт, 21:30
Погибшая при атаке БПЛА на Раменское работала охранником Большого театраОбщество, 21:25
Экс-глава совета директоров FESCO создал новую транспортную компаниюБизнес, 21:24
Российские сети заявили о желании продавать складывающийся втрое смартфонТехнологии и медиа, 21:16
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала Путина джентльменомПолитика, 21:12