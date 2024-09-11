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Бывший глава Международной федерации хоккея сохранил должность в КХЛ

Фазеля переизбрали главой судейско-экспертного комитета КХЛ
Рене Фазель в прошлом году возглавил новый судейско-экспертный комитет лиги, сейчас его переизбрали на сезон 2023/24
Рене Фазель
Рене Фазель (Фото: Xinyu Cui / Getty Images)

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель переизбран главой судейско-экспертного комитета КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Этот комитет был создан в сентябре 2023 года, его главой стал Фазель.

Членами комитета при его создании были Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов. В новом составе Карпушина заменил Андрей Пятанов. 

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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

В КХЛ сообщили, что за год в комитет поступило 246 запросов, частота подачи претензий за сезон от общего количества матчей составила 11%.

Фазель возглавлял IIHF в 1994–2021 годах, а до этого работал арбитром и возглавлял судейскую коллегию Швейцарской лиги.

Фазель во главе IIHF поддерживал Россию во время допингового скандала вокруг российского спорта. В 2021-м он говорил, что любит страну и ее жителей, а президент Владимир Путин «многого добился за короткое время». При этом он выступал против расширения КХЛ на Запад.

С января 2022 года швейцарец является гражданином России.

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Хоккей КХЛ Рене Фазель
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