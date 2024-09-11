Бывший глава Международной федерации хоккея сохранил должность в КХЛ
Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель переизбран главой судейско-экспертного комитета КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Этот комитет был создан в сентябре 2023 года, его главой стал Фазель.
Членами комитета при его создании были Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов. В новом составе Карпушина заменил Андрей Пятанов.
В КХЛ сообщили, что за год в комитет поступило 246 запросов, частота подачи претензий за сезон от общего количества матчей составила 11%.
Фазель возглавлял IIHF в 1994–2021 годах, а до этого работал арбитром и возглавлял судейскую коллегию Швейцарской лиги.
Фазель во главе IIHF поддерживал Россию во время допингового скандала вокруг российского спорта. В 2021-м он говорил, что любит страну и ее жителей, а президент Владимир Путин «многого добился за короткое время». При этом он выступал против расширения КХЛ на Запад.
С января 2022 года швейцарец является гражданином России.
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