Бывший глава Международной федерации хоккея сохранил должность в КХЛ

Рене Фазель в прошлом году возглавил новый судейско-экспертный комитет лиги, сейчас его переизбрали на сезон 2023/24

Рене Фазель (Фото: Xinyu Cui / Getty Images)

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель переизбран главой судейско-экспертного комитета КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Этот комитет был создан в сентябре 2023 года, его главой стал Фазель.

Членами комитета при его создании были Михаил Карпушин, Константин Комиссаров, Яков Деев и Александр Хаванов. В новом составе Карпушина заменил Андрей Пятанов.

В КХЛ сообщили, что за год в комитет поступило 246 запросов, частота подачи претензий за сезон от общего количества матчей составила 11%.

Фазель возглавлял IIHF в 1994–2021 годах, а до этого работал арбитром и возглавлял судейскую коллегию Швейцарской лиги.

Фазель во главе IIHF поддерживал Россию во время допингового скандала вокруг российского спорта. В 2021-м он говорил, что любит страну и ее жителей, а президент Владимир Путин «многого добился за короткое время». При этом он выступал против расширения КХЛ на Запад.

С января 2022 года швейцарец является гражданином России.