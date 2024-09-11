Экс-форвард «Спартака» Веллитон заявил о желании стать гражданином России

Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов отметил, что ему нравится Москва

Веллитон (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон рассказал «Матч ТВ», что хотел бы получить российское гражданство.

«Мне нравится Москва. Конечно, хотел бы получить российский паспорт», — сказал 37-летний Веллитон.

В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год (с перерывами на аренду). Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012).

Последним его клубом в 2022 году был бразильский «Гремио Новоризонтино». Правда, ранее Веллитон говорил о желании возобновить карьеру.