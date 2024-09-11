Экс-форвард «Спартака» Веллитон заявил о желании стать гражданином России
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон рассказал «Матч ТВ», что хотел бы получить российское гражданство.
«Мне нравится Москва. Конечно, хотел бы получить российский паспорт», — сказал 37-летний Веллитон.
В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год (с перерывами на аренду). Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012).
Последним его клубом в 2022 году был бразильский «Гремио Новоризонтино». Правда, ранее Веллитон говорил о желании возобновить карьеру.
Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
В Перми произошло обрушение в жилом доме
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России
Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников
Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов