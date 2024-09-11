 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Экс-форвард «Спартака» Веллитон заявил о желании стать гражданином России

Экс-форвард «Спартака» Веллитон заявил о желании получить гражданство России
Лучший бомбардир чемпионатов России 2009 и 2010 годов отметил, что ему нравится Москва
Веллитон
Веллитон (Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press)

Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон рассказал «Матч ТВ», что хотел бы получить российское гражданство.

«Мне нравится Москва. Конечно, хотел бы получить российский паспорт», — сказал 37-летний Веллитон.

В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год (с перерывами на аренду). Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012).

Экс-футболист «Спартака» Веллитон заявил о желании возобновить карьеру
Спорт
Веллитон, 2012 год &nbsp;

Последним его клубом в 2022 году был бразильский «Гремио Новоризонтино». Правда, ранее Веллитон говорил о желании возобновить карьеру.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты

Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом

В Перми произошло обрушение в жилом доме

Месси назвал величайшего спортсмена в истории

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости такси в России

Мурманский губернатор сообщил об атаке беспилотников

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол смена гражданства ФК Спартак Москва Веллитон
Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе португальского защитника
Спорт
Журналист Карпов сообщил об отказе «Спартака» покупать Джона Кордобу
Спорт
Кто из футболистов переходил из «Спартака» в «Зенит»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
ЦБ повысил официальные курсы доллара США и евро на 12 сентябряИнвестиции, 17:30
На Украине предложили отменить медали в школахОбщество, 17:28
Глава «Зенита» рассказал о желании Соболева доказать свою состоятельностьСпорт, 17:24
Против вторгшегося в Курскую область грузинского наемника завели делоПолитика, 17:22
«Ростех» не согласился с отказом суда в деприватизации завода в ИвановоБизнес, 17:20
Почему у России хорошие перспективы для экспорта органической продукцииНациональные проекты, 17:13
Путин призвал подумать об ограничении экспорта урана и титанаЭкономика, 17:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С 28 сентября по 4 октября пройдет международный фестиваль «КиноБраво»РБК Компании, 17:10
КХЛ выплатит клубам рекордные ₽1,18 млрд за прошлый сезонСпорт, 17:09
Олимпийская чемпионка призналась, что специально попалась на допингеСпорт, 17:06
Смирнов оценил в десятки миллиардов ущерб сельскому хозяйству из-за ВСУПолитика, 16:58
Двое рабочих провалились в люк с кипятком на юго-востоке МосквыОбщество, 16:57
Министр обороны Польши сказал, что разрешить удары по России может НАТОПолитика, 16:56
Захарова предложила читать Конституцию после слов Эрдогана о КрымеПолитика, 16:55