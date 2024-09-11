Экс-футболист «Спартака» Веллитон заявил о желании возобновить карьеру
Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон рассказал «Спорт-Экспрессу», что хочет возобновить спортивную карьеру в возрасте 37 лет.
Последним клубом Веллитона в 2022 году был бразильский «Гремио Новоризонтино».
«Завершил карьеру из-за давления со стороны болельщиков. Чувствовал себя ужасно, поэтому решил закончить, точнее, сделать паузу. Сейчас-то я хочу вернуться. Есть силы и желание еще поиграть», — сказал Веллитон.
В «Спартаке» Веллитон играл с 2007 по 2014 год. Бразилец был лучшим бомбардиром чемпионатов России 2009 и 2010 годов, он трижды становился серебряным призером чемпионата страны (2007, 2009, 2012).
Также Веллитон играл за бразильские «Гояс», «Итуано» и «Гремио», турецкие «Мерсин Идманюрду» и «Кайсериспор», испанскую «Сельту», «Шарджу» и «Аль-Васл» из ОАЭ.
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