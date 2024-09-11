В команде Умара Нурмагомедова сообщили, когда боец сразится за титул UFC
Российский боец Умар Нурмагомедов может провести поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе в начале 2025 года. Об этом ТАСС сообщил представитель Нурмагомедова.
Его соперником будет победитель боя между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.
«Умар является официальным претендентом [на титул]. Он будет находиться на арене во время боя О'Мэлли — Двалишвили. Умар провел встречи в офисе UFC, где его заверили в том, что он проведет следующий бой за титул», — сказал представитель Нурмагомедова.
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена в легчайшем весе. На первой строчке Двалишвили, чемпионом является О'Мэлли.
В своем последнем бою Нурмагомедов в начале августа победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.
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