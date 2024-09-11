Умар Нурмагомедов проведет бой за титул чемпиона UFC в начале 2025 года

В команде Умара Нурмагомедова сообщили, когда боец сразится за титул UFC

Представитель бойца заявил, что в UFC россиянину обещали титульный поединок с победителем схватки Шона О'Мэлли и Мераба Двалишвили. Его бой за титул может пройти уже в начале 2025 года

Умар Нурмагомедов (Фото: Diego Ribas / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский боец Умар Нурмагомедов может провести поединок за титул чемпиона UFC в легчайшем весе в начале 2025 года. Об этом ТАСС сообщил представитель Нурмагомедова.

Его соперником будет победитель боя между Шоном О'Мэлли и Мерабом Двалишвили, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

«Умар является официальным претендентом [на титул]. Он будет находиться на арене во время боя О'Мэлли — Двалишвили. Умар провел встречи в офисе UFC, где его заверили в том, что он проведет следующий бой за титул», — сказал представитель Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена в легчайшем весе. На первой строчке Двалишвили, чемпионом является О'Мэлли.

В своем последнем бою Нурмагомедов в начале августа победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Россиянин продлил победную серию в ММА до 18 боев, он еще ни разу не проигрывал.