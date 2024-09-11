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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во время Олимпиады в Париже предотвратили три теракта

Спецслужбы Франции предотвратили три теракта во время Олимпиады в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен сообщил, что пятерым людям были предъявлены обвинения, в том числе одному несовершеннолетнему
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Французские спецслужбы предотвратили три теракта в период проведения Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен, которого цитирует радиостанция Franceinfo.

Первое нападение планировалось в барах в районе стадиона «Жоффруа Гишар» в Сен-Этьене, где прошли несколько футбольных матчей олимпийского турнира. 18-летнему мужчине чеченского происхождения было предъявлено обвинение, и в конце мая он был арестован.

Вторая атака была нацелена на «израильские учреждения или израильские представительства» в Париже во время соревнований. При этом израильские спортсмены не были целью террористов, отметил Кристен.

Во Франции арестовали чеченца по делу о подготовке теракта на Олимпиаде
Политика
Cтадион &laquo;Жоффруа Гишар&raquo;

Наконец, два человека из Жиронды планировали совершить нападение во время Олимпийских игр. «Все, кто планировал эти атаки, были арестованы», — добавил Кристен. В итоге пяти лицам были предъявлены обвинения, в том числе одному несовершеннолетнему.

Олимпиада прошла в Париже с 26 июля по 11 августа.

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