Тарасова выразила недовольство датой захоронения Протопопова и Белоусовой

Прах Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге 11 сентября, когда в Новогорске проходят предсезонные прокаты. При этом уже через три дня контрольные прокаты пройдут в Петербурге

Людмила Белоусова и Олег Протопопов (Фото: Виктор Шандрин / ТАСС)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила в разговоре с корреспондентом «РБК Спорт», что поражена датой захоронения двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

Прах Белоусовой и Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга 11 сентября. При этом с 10 по 12 сентября в Новогорске проходят закрытые предсезонные прокаты фигуристов. Уже через три дня, с 14 по 15 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России.

«Я буквально поражена, не сказать бы хуже, датой церемонии прощания Белоусовой и Протопопова. Не знаю, зачем такое обсуждать. Нужно было состыковать церемонию захоронения с тем, когда большинство мира фигурного катания сможет присутствовать», — сказала Тарасова.

Тарасова, которая находится на прокатах в Новогорске, отметила, что хотела посетить церемонию прощания. «Мы вместе с ними катались на протяжении всей жизни. Не сказать, что мы дружили, но очень плотно общались. Я хотела посетить церемонию», — отметила она.

Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии в возрасте 91 года. Кремирование прошло в Гриндельвальде, прах находился в префектуре города. Протопопов в 2022 году завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая скончалась в сентябре 2017 года. Ее прах Протопопов хранил дома.

Белоусова и Протопопов шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.