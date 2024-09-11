Беспроигрышная серия сборной Аргентины прервалась в отсутствие Месси
Футболисты сборной Аргентины проиграли в гостях команде Колумбии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.
В составе победителей отличились Йерсон Москера (25-я минута) и Хамес Родригес (60, с пенальти). У проигравших гол забил Николас Гонсалес (48).
У сборной Аргентины, которая играла без травмированного лидера Лионеля Месси, прервалась серия из 12 побед подряд: последний раз команда Лионеля Скалони проигрывала во встрече с Уругваем в ноябре прошлого года.
В другом отборочном матче дня также произошла сенсация — сборная Бразилии в гостях уступила команде Парагвая со счетом 0:1. Единственный гол забил Диего Гомес (20).
После восьми туров турнирная таблица отбора в южноамериканской зоне выглядит следующим образом: Аргентина (18 очков), Колумбия (16), Уругвай (15), Эквадор (11), Бразилия (10), Венесуэла (10), Парагвай (9), Боливия (9), Чили (5), Перу (3).
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