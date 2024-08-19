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Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге

Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в сентябре в Санкт-Петербурге
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии. Его прах захоронят вместе с прахом супруги в Санкт-Петербурге ориентировочно 11 сентября
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1968 год
Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1968 год (Фото: Виктор Шандрин / ТАСС)

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили близкие спортсменов.

«Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург. Они будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал Олег. Ориентировочно это состоится 11 сентября», — сообщили близкие спортсменов.

Памяти олимпийской чемпионки Людмилы Белоусовой
Фотогалерея 
Людмила Белоусова родилась в 1935 году в Ульяновске. Позже семья переехала в Москву, где она начала заниматься фигурным катанием, когда ей было уже 16 лет. Учась в старшей группе, девушка какое-то время была &laquo;общественным инструктором&raquo; для младших фигуристов. После того&nbsp;как ее партнер Кирилл Гуляев ушел из спорта, Белоусова решила выступать в одиночном разряде. В 1954 году Белоусова познакомилась с фигуристом Олегом Протопоповым, который служил в Ленинграде на Балтийском флоте. Белоусова переехала в Ленинград, и они начали тренироваться. Тогда Белоусова выступала за ленинградские спортивные общества &laquo;Динамо&raquo; и &laquo;Локомотив&raquo;. В 1957 году Белоусова и Протопопов поженились.

Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии в возрасте 91 года. Кремирование прошло в Гриндельвальде, прах находился в префектуре города. Протопопов в 2022 году завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая скончалась в сентябре 2017-го. Ее прах Протопопов хранил дома.

Белоусова и Протопопов шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.

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Альвина Цаканян
Олег Протопопов Людмила Белоусова фигурное катание
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