Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге

Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронят в сентябре в Санкт-Петербурге

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии. Его прах захоронят вместе с прахом супруги в Санкт-Петербурге ориентировочно 11 сентября

Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1968 год (Фото: Виктор Шандрин / ТАСС)

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронят на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили близкие спортсменов.

«Все договоренности достигнуты, и в ближайшее время прах Олега Алексеевича и Людмилы Евгеньевны будет доставлен в Санкт-Петербург. Они будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал Олег. Ориентировочно это состоится 11 сентября», — сообщили близкие спортсменов.

Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии в возрасте 91 года. Кремирование прошло в Гриндельвальде, прах находился в префектуре города. Протопопов в 2022 году завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой, которая скончалась в сентябре 2017-го. Ее прах Протопопов хранил дома.

Белоусова и Протопопов шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.