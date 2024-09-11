Задержанного за покупку кокаина на Олимпиаде хоккеиста дисквалифицировали
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг, который был задержан полицией во время покупки кокаина в Париже во время недавней Олимпиады, дисквалифицирован на 12 месяцев. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея на траве Австралии.
Санкция вступает в силу с 9 сентября, шесть месяцев из дисквалификации спортсмена будут носить условный характер.
Отмечается, что Крэйг сможет претендовать на попадание в сборную Австралии на 2025 год.
В начале августа Крэйга поймали в Париже, когда он покупал наркотики у 17-летнего продавца. У хоккеиста было около грамма кокаина. В итоге спортсмен отделался только предупреждением.
Австралийцы в Париже дошли до четвертьфинала.
Крэйгу 28 лет, он является серебряным призером Игр в Токио. Играет за сборную с 2014 года.
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