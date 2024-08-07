Австралийского игрока в хоккей на траве поймали при покупке кокаина на Олимпиаде

Игрока в хоккей на траве поймали при покупке кокаина на Олимпиаде

Том Крэйг пытался купить кокаин посреди ночи в Париже и был задержан. Его команда, игравшая в Токио в финале, в Париже проиграла в четвертьфинале

Том Крэйг (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг был задержан полицией во время покупки кокаина в Париже, сообщает Franceinfo.

Крэйга поймали, когда он покупал наркотики у 17-летнего продавца в ночь на среду. У хоккеиста было около грамма кокаина.

В Олимпийском комитете Австралии подтвердили, что один из хоккеистов команды находится под стражей, ему оказывают поддержку.

Австралийцы 4 августа проиграли голландцам в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:2.

В финале 8 августа сыграют немцы и голландцы.

Крэйгу 28 лет, он является серебряным призером Игр в Токио. Играет за сборную с 2014 года.