Игрока в хоккей на траве поймали при покупке кокаина на Олимпиаде
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг был задержан полицией во время покупки кокаина в Париже, сообщает Franceinfo.
Крэйга поймали, когда он покупал наркотики у 17-летнего продавца в ночь на среду. У хоккеиста было около грамма кокаина.
В Олимпийском комитете Австралии подтвердили, что один из хоккеистов команды находится под стражей, ему оказывают поддержку.
Австралийцы 4 августа проиграли голландцам в четвертьфинале Олимпиады со счетом 0:2.
В финале 8 августа сыграют немцы и голландцы.
Крэйгу 28 лет, он является серебряным призером Игр в Токио. Играет за сборную с 2014 года.
Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х
США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию
Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.
Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram