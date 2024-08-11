«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в четвертом туре РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в РПЛ

Матч в Москве завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Срджан Бабич и Антон Швец устроили стычку на поле и получили по желтой карточке

Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» завершили вничью матч четвертого тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

Встреча в Москве закончилась без забитых мячей.

Во втором тайме спартаковец Срджан Бабич и игрок гостей Антон Швец устроили стычку на поле и получили по желтой карточке.

«Спартак» на старте сезона проиграл «Оренбургу», но потом одержал три победы подряд (включая Кубок России).

Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.

У «Ахмата» три очка в четырех турах и 14-е место в таблице.

В пятом туре «Спартак» сыграет 18 августа в Воронеже с «Факелом», а «Ахмат» на следующий день встретится в Каспийске с махачкалинским «Динамо».