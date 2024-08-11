«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в РПЛ
Футболисты московского «Спартака» завершили вничью матч четвертого тура РПЛ с грозненским «Ахматом».
Встреча в Москве закончилась без забитых мячей.
Во втором тайме спартаковец Срджан Бабич и игрок гостей Антон Швец устроили стычку на поле и получили по желтой карточке.
«Спартак» на старте сезона проиграл «Оренбургу», но потом одержал три победы подряд (включая Кубок России).
Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.
У «Ахмата» три очка в четырех турах и 14-е место в таблице.
В пятом туре «Спартак» сыграет 18 августа в Воронеже с «Факелом», а «Ахмат» на следующий день встретится в Каспийске с махачкалинским «Динамо».
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