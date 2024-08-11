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«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в РПЛ

«Спартак» и «Ахмат» сыграли безголевую ничью в четвертом туре РПЛ
Матч в Москве завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Срджан Бабич и Антон Швец устроили стычку на поле и получили по желтой карточке
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»
Фото: Телеграм-канал ФК «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» завершили вничью матч четвертого тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

Встреча в Москве закончилась без забитых мячей.

Во втором тайме спартаковец Срджан Бабич и игрок гостей Антон Швец устроили стычку на поле и получили по желтой карточке.

«Спартак» на старте сезона проиграл «Оренбургу», но потом одержал три победы подряд (включая Кубок России).

Команда Деяна Станковича занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с семью очками.

У «Ахмата» три очка в четырех турах и 14-е место в таблице.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

В пятом туре «Спартак» сыграет 18 августа в Воронеже с «Факелом», а «Ахмат» на следующий день встретится в Каспийске с махачкалинским «Динамо».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Спартак Москва ФК Ахмат
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