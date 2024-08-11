Провалившие гендерный тест боксерши станут знаменосцами на закрытии Игр
Провалившие гендерный тест боксерши Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня будут знаменосцами своих сборных на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Daily Mail.
На Олимпиаде-2024 Хелиф и Линь Юйтин завоевали золотые медали в весе до 66 и 57 кг соответственно.
Церемония закрытия Игр начнется 11 августа в 22:00 мск.
Хелиф и Юйтин были дисквалифицированы в прошлом году на чемпионате мира Международной ассоциацией бокса (IBA). Глава IBA Умар Кремлев заявил, что у отстраненных спортсменок генетические тесты выявили мужской набор хромосом XY.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня к участию в Играх в Париже. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс 4 августа заявил, что гендерные тесты Хелиф и Линь Юйтин не были легитимными. Он отметил, что в процессе взятия образцов была масса нарушений, «начиная с самой концепции и заканчивая тем, как информацию о них распространили на публике».
В МОК также отметили, что эти две спортсменки стали «жертвами неожиданного и дискриминационного решения IBA». IBA лишена признания МОК и не имеет отношения к проведению олимпийского турнира по боксу.
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