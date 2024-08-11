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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде в Париже установили уникальное достижение

Бегунья Хассан первой в истории выиграла золото Игр на трех длинных дистанциях
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В концовке марафона Сифан Хассан обогнала рекордсменку мира и выиграла золото. Она стала первой бегуньей, выигравшей медали на трех длинных дистанциях на одних Играх, и первой женщиной, взявшей на них три золота за карьеру
Сифан Хассан
Сифан Хассан (Фото: Cameron Spencer / Getty Image)

Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила на Играх в Париже в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Хассан показала время 2 часа 22 минуты 55 секунд, в концовке она смогла опередить рекордсменку мира на этой дистанции эфиопку Тигст Ассефу. Бронзу взяла кенийка Хелен Обири.

Бывшая российская легкоатлетка Сардана Трофимова, с 2022 года выступающая за Киргизию, заняла 14-е место (отставание 3 минуты 52 секунды).

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Хассан в подростковом возрасте переехала из Эфиопии в Нидерланды в качестве беженки.

На Олимпиаде в Токио она выиграла золото на дистанциях 5000 и 10 000 метров. В Париже Хассан также смогла взять медали в этих видах, но бронзовые.

Ранее только чешский бегун Эмиль Затопек смог выиграть медали на этих дистанциях на одной Олимпиаде — в 1952 году в Хельсинки он завоевал три золота.

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