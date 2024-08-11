Тренер узбекских боксеров перенес остановку сердца на Олимпиаде

Тулкину Киличеву стало плохо во время празднования победы одного из боксеров 8 августа. Оказавшиеся рядом врач и физиотерапевт британской команды использовали дефибриллятор и смогли его спасти

Тулкин Киличев (Фото: olympic.uz)

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца 8 августа во время празднования золотой медали Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде, пишет Sky Sports.

41-летнему тренеру оказали помощь врач Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис из британской команды — они провели сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.

По словам Лиллис, Киличев пришел в сознание не сразу, а еще примерно через полминуты на фоне реанимационных мероприятий, его передали врачам скорой помощи.

Сингх и Лиллис заявили, что планируют навестить Киличева в больнице, состояние тренера оценивается как стабильное.

Боксеры из Узбекистана завоевали пять золотых медалей на Олимпиаде в Париже.