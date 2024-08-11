Тренер узбекских боксеров перенес остановку сердца на Олимпиаде
Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца 8 августа во время празднования золотой медали Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде, пишет Sky Sports.
41-летнему тренеру оказали помощь врач Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис из британской команды — они провели сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.
По словам Лиллис, Киличев пришел в сознание не сразу, а еще примерно через полминуты на фоне реанимационных мероприятий, его передали врачам скорой помощи.
Сингх и Лиллис заявили, что планируют навестить Киличева в больнице, состояние тренера оценивается как стабильное.
Боксеры из Узбекистана завоевали пять золотых медалей на Олимпиаде в Париже.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»