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Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

Умерла чемпионка Олимпиады-1952 в толкании ядра Галина Зыбина
Галине Зыбиной было 93 года. На ее счету золото, серебро и бронза Олимпийских игр в толкании ядра. Она первой в истории стала призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья
Галина Зыбина
Галина Зыбина (Фото: Шандрин Виктор / ТАСС)

Победительница Олимпиады 1952 года в Хельсинки в толкании ядра Галина Зыбина скончалась 10 августа на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Зыбина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, завоевала медали трех Олимпиад: помимо золота Хельсинки, на ее счету серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.

Она являлась чемпионкой Европы (1954), многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

Зыбина завершила карьеру в 1969 году, после чего работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».

В середине июля в Государственном музее спорта Санкт-Петербурга открылся персональный стенд Зыбиной, для которого она передала свои спортивные награды и личные вещи.

«Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину — выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку», — говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

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