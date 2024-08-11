Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок

Галине Зыбиной было 93 года. На ее счету золото, серебро и бронза Олимпийских игр в толкании ядра. Она первой в истории стала призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья

Галина Зыбина (Фото: Шандрин Виктор / ТАСС)

Победительница Олимпиады 1952 года в Хельсинки в толкании ядра Галина Зыбина скончалась 10 августа на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Зыбина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, завоевала медали трех Олимпиад: помимо золота Хельсинки, на ее счету серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.

Она являлась чемпионкой Европы (1954), многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.

Зыбина завершила карьеру в 1969 году, после чего работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».

В середине июля в Государственном музее спорта Санкт-Петербурга открылся персональный стенд Зыбиной, для которого она передала свои спортивные награды и личные вещи.

«Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину — выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку», — говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.