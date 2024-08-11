Умерла одна из первых советских олимпийских чемпионок
Победительница Олимпиады 1952 года в Хельсинки в толкании ядра Галина Зыбина скончалась 10 августа на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Зыбина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, завоевала медали трех Олимпиад: помимо золота Хельсинки, на ее счету серебро Игр-1956 и бронза Токио-1964.
Она являлась чемпионкой Европы (1954), многократной чемпионкой и рекордсменкой СССР. Становилась призером чемпионатов Европы в толкании ядра, метании диска и копья.
Зыбина завершила карьеру в 1969 году, после чего работала тренером-преподавателем в спортивных обществах «Труд» и «Зенит».
В середине июля в Государственном музее спорта Санкт-Петербурга открылся персональный стенд Зыбиной, для которого она передала свои спортивные награды и личные вещи.
«Наш город всегда будет помнить Галину Ивановну Зыбину — выдающуюся спортсменку, мужественного человека, настоящую ленинградку-петербурженку», — говорится в заявлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС
В трех областях России ввели режим контртеррористической операции
Заявление Минобороны о ситуации в Курской области
Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией
Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной
В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области
«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»