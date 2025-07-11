Пропустившая больше года Винус Уильямс в 45 лет сыграет на турнире WTA

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» выступит на турнире в Вашингтоне, который стартует 19 июля

Винус Уильямс (Фото: Ilya S. Savenok / Getty Images for Dove)

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс приняла wild card для участия в предстоящем турнире WTA в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице турнира в соцсети Х.

«Легенда возвращается. Винус Уильямс впервые выступит в Вашингтоне с 2022 года!» — говорится в сообщении.

Уильямс, которой 17 июня исполнилось 45 лет, указана как «неактивная» на сайте WTA-тура. Она не участвовала в официальных матчах с турнира в Майами в марте 2024 году, где в первом круге уступила россиянке Диане Шнайдер.

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом $1,28 млн относится к категории WTA 500. Он пройдет с 19 по 27 июля.