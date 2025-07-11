Пропустившая больше года Винус Уильямс в 45 лет сыграет на турнире WTA
Семикратная победительница турниров «Большого шлема» американка Винус Уильямс приняла wild card для участия в предстоящем турнире WTA в Вашингтоне. Об этом сообщается на странице турнира в соцсети Х.
«Легенда возвращается. Винус Уильямс впервые выступит в Вашингтоне с 2022 года!» — говорится в сообщении.
Уильямс, которой 17 июня исполнилось 45 лет, указана как «неактивная» на сайте WTA-тура. Она не участвовала в официальных матчах с турнира в Майами в марте 2024 году, где в первом круге уступила россиянке Диане Шнайдер.
Турнир в Вашингтоне с призовым фондом $1,28 млн относится к категории WTA 500. Он пройдет с 19 по 27 июля.
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