Клуб АПЛ исключили из Лиги Европы из-за «Лиона»
УЕФА не допустил английский «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы в следующем сезоне, команду понизили до Лиги конференций. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Решение связано с нарушением «Кристал Пэлас» правил УЕФА по поводу владения несколькими клубами. Компания Eagle Football Holdings, принадлежащая американскому бизнесмену Джону Текстору, владеет «Кристал Пэлас» и французским «Лионом». Правила УЕФА гласят, что клубы, находящиеся в собственности одного лица или организации, не могут участвовать в одном европейском турнире.
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS), Sky Sports сообщает, что «Кристал Пэлас» будет подавать апелляцию.
«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Теперь в турнире команду может заменить «Ноттингем Форест», занявший седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) в прошлом сезоне.
«Лион» в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу Европы. В конце июня клуб был отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции из-за нарушений финансовой отчетности. Но клуб подал на это решение апелляцию, которая была удовлетворена.
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