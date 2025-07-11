Клуб АПЛ исключили из Лиги Европы из-за «Лиона»

«Кристал Пэлас» и «Лионом» владеет американец Джон Текстор, а по правилам УЕФА командам с одним владельцем нельзя играть в одном турнире. Поэтому английский клуб отправили в Лигу конференций

Игроки «Кристал Пэлас» (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

УЕФА не допустил английский «Кристал Пэлас» до участия в Лиге Европы в следующем сезоне, команду понизили до Лиги конференций. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Решение связано с нарушением «Кристал Пэлас» правил УЕФА по поводу владения несколькими клубами. Компания Eagle Football Holdings, принадлежащая американскому бизнесмену Джону Текстору, владеет «Кристал Пэлас» и французским «Лионом». Правила УЕФА гласят, что клубы, находящиеся в собственности одного лица или организации, не могут участвовать в одном европейском турнире.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS), Sky Sports сообщает, что «Кристал Пэлас» будет подавать апелляцию.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Англии и завоевал право на участие в Лиге Европы. Теперь в турнире команду может заменить «Ноттингем Форест», занявший седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ) в прошлом сезоне.

«Лион» в прошедшем сезоне занял шестое место в чемпионате Франции и квалифицировался в Лигу Европы. В конце июня клуб был отправлен во второй по силе дивизион чемпионата Франции из-за нарушений финансовой отчетности. Но клуб подал на это решение апелляцию, которая была удовлетворена.