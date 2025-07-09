Россиянка Павлюченкова «не могла перестать плакать» после поражения на Уимблдоне

Россиянка «не могла перестать плакать» после поражения на Уимблдоне

Анастасия Павлюченкова сообщила, что после поражения от американки Аманды Анисимовой 20 минут не могла перестать плакать

Анастасия Павлюченкова (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова c трудом справилась с эмоциями после вылета с Уимблдона.

«После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого», — отметила на пресс-конференции 34-летняя теннисистка, которая ранее в 2025 году переболела болезнью Лайма.

«Из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться, — добавил она. — Я через столько прошла в этом году».

Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, где она уступила Аманде Анисимовой (США) со счетом 6:1, 7:6 (11:9). После поражения Павлюченкова пришла на пресс-конференцию в шапке, которую сама связала.

Павлюченкова один раз доходила до финала «Большого шлема» — на Открытом чемпионате Франции 2021.

Она является чемпионкой Олимпиады-2020 в миксте, победительницей 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.