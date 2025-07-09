Россиянка «не могла перестать плакать» после поражения на Уимблдоне
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова c трудом справилась с эмоциями после вылета с Уимблдона.
«После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого», — отметила на пресс-конференции 34-летняя теннисистка, которая ранее в 2025 году переболела болезнью Лайма.
«Из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться, — добавил она. — Я через столько прошла в этом году».
Павлюченкова впервые за девять лет вышла в четвертьфинал Уимблдона, где она уступила Аманде Анисимовой (США) со счетом 6:1, 7:6 (11:9). После поражения Павлюченкова пришла на пресс-конференцию в шапке, которую сама связала.
Павлюченкова один раз доходила до финала «Большого шлема» — на Открытом чемпионате Франции 2021.
Она является чемпионкой Олимпиады-2020 в миксте, победительницей 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде), Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.
Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана
В Индии обрушился автомобильный мост. Видео
В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»
BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram
В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности
Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео
Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN
Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов