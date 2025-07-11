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Спорт ,  
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Покинувший СКА трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Трактор»

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко перешел в «Трактор»
Михаил Григоренко подписал с «Трактором» контракт на два года
Михаил Григоренко
Михаил Григоренко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Самый ценный игрок плей-офф КХЛ сезона 2022/23 Михаил Григоренко перешел в «Трактор». Об этом сообщается в телеграм-канале челябинского клуба.

Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два сезона.

Ранее 11 июля Григоренко расторг контракт с петербургским СКА по обоюдному согласию сторон.

«Григоренко в межсезонье был одним из сильнейших хоккеистов, доступных для подписания. Этот процесс на рынке был запущен неожиданно, и мы среагировали стремительно, заключив контракт с большим мастером», — сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ Григоренко провел 71 матч и набрал 48 (21 + 27) очков.

Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА, в составе сборной России он завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и серебро Олимпиады 2022 года в Пекине. Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

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Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК СКА Санкт-Петербург
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