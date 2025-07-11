СКА расторг контракт с трехкратным обладателем Кубка Гагарина

Михаил Григоренко, олимпийский чемпион 2018 года, отыграл в составе СКА один сезон

Михаил Григоренко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Самый ценный игрок плей-офф КХЛ сезона 2022/23 Михаил Григоренко покинул СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

Контракт с 31-летним форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Григоренко отыграл в составе СКА один сезон, провел 71 матч и набрал 48 (21 + 27) очков.

Григоренко — трехкратный обладатель Кубка Гагарина с ЦСКА, в составе сборной России он завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане и серебро Олимпиады 2022 года в Пекине. Также хоккеист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

В минувшем сезоне «Фонбет» — КХЛ СКА стал седьмым в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл московскому «Динамо».