Защитник «Зенита» перешел в клуб Первой лиги
Защитник петербургского «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Урал». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба.
19-летний футболист взят в аренду до конца сезона.
Ранее Бардачев уже выступал за «Урал» в аренде — с августа 2024-го по январь 2025 года. За команду он провел шесть матчей.
«Урал» выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место, а в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила грозненскому «Ахмату».
Новым главным тренером «Урала» в конце июня был назначен Мирослав Ромащенко.
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