Защитник «Зенита» перешел в клуб Первой лиги

Матвей Бардачев взят «Уралом» в аренду до конца сезона

Матвей Бардачев (Фото: телеграм-канал ФК «Урал»)

Защитник петербургского «Зенита» Матвей Бардачев перешел в «Урал». Об этом сообщается на сайте екатеринбургского клуба.

19-летний футболист взят в аренду до конца сезона.

Ранее Бардачев уже выступал за «Урал» в аренде — с августа 2024-го по январь 2025 года. За команду он провел шесть матчей.

«Урал» выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место, а в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила грозненскому «Ахмату».

Новым главным тренером «Урала» в конце июня был назначен Мирослав Ромащенко.