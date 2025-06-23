Проигравший борьбу за выход в РПЛ клуб назвал нового главного тренера
Мирослав Ромащенко стал главным тренером екатеринбургского «Урала», сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.
Ромащенко с января входил в тренерский штаб «Урала». В начале июня клуб сообщил об уходе тренера Олега Шатова, который работал командой с лета 2024 года.
«Урал» занял четвертое место в Первой лиге, но в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне уступил грозненскому «Ахмату».
Ромащенко 51 год, в разные годы он работал в тренерских штабах «Спартака», «Терека» / «Ахмата», «Амкара», «Динамо», сборной России и «Ференцвароша», много лет был ассистентом Станислава Черчесова.
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