 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс ПСЖ 1 17 x 8,5 2 1,16 Футбол Клубный ЧМ. США Атлетико Ботафого РЖ 1 1,7 x 3,85 2 5,6 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Палмейрас СП 1 5,9 x 2,6 2 2,05 Футбол Клубный ЧМ. США Порту Аль-Ахли Каир 1 1,75 x 4,05 2 4,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,23 x 66 2 4,4 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Проигравший борьбу за выход в РПЛ клуб назвал нового главного тренера

Проигравший борьбу за место в РПЛ «Урал» назначил Ромащенко главным тренером
Мирослав Ромащенко с января входил в тренерский штаб «Урал», который в июне покинул Олег Шатов. Сроки контракта не сообщаются. «Урал» проиграл в стыковых матчах «Ахмату» и остался в Первой лиге
Мирослав Ромащенко
Мирослав Ромащенко (Фото: Телеграм-канал ФК «Урал»)

Мирослав Ромащенко стал главным тренером екатеринбургского «Урала», сообщила пресс-служба клуба Первой лиги.

Ромащенко с января входил в тренерский штаб «Урала». В начале июня клуб сообщил об уходе тренера Олега Шатова, который работал командой с лета 2024 года.

«Урал» занял четвертое место в Первой лиге, но в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне уступил грозненскому «Ахмату».

Ромащенко 51 год, в разные годы он работал в тренерских штабах «Спартака», «Терека» / «Ахмата», «Амкара», «Динамо», сборной России и «Ференцвароша», много лет был ассистентом Станислава Черчесова.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Первая лига (ФНЛ) ФК Урал
Материалы по теме
ЦСКА назвал идиотизмом сообщения об угрозах тренеру тюремным сроком
Спорт
Тренер сборной Польши подал в отставку после конфликта с Левандовски
Спорт
«Ахмат» вырвал победу в концовке у «Урала» и сохранил место в РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Российский теннисист впервые с марта выиграл матч на турнире ATP Спорт, 15:43
Глава Минцифры поддержал две инициативы «СКБ Контур» Пресс-релиз, 15:39
Защита Карапетяна отозвала жалобу на его арест и готовит заявление в ЕСПЧ Политика, 15:39
ПСБ подал иск к «дочке» JPMorgan и Commerzbank AG на ₽26,5 млрд Финансы, 15:38
Экс-посол в США заявил, что мир «теряет вкус контроля над вооружениями» Политика, 15:35
Война Израиля и США с Ираном. Главное Политика, 15:32
Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Жарова задержаны Политика, 15:32
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 15:21
Стала известна дата похорон Натальи Теняковой Общество, 15:19
Чем известен экс-замминистра обороны Тимур Иванов, обвиненный во взятке 15:16
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост о жертвах ударов США по Ирану Общество, 15:15
Альтсезон по-новому. Почему взлетают акции компаний с резервом биткоина Крипто, 15:13
Проигравший борьбу за выход в РПЛ клуб назвал нового главного тренера Спорт, 15:13
Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2024 год Инвестиции, 15:04