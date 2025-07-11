 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины. Финал Анисимова А Швентек И 1 2,95 x 2 1,45 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,45 x 2 2,95 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Футбол Клубный ЧМ. США. Финал Челси ПСЖ 1 5,2 x 4,2 2 1,6 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ

Клуб НХЛ «Ванкувер» подписал контракт с 17-летним российским вратарем Медведевым
17-летний Алексей Медведев был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ 2025 года под общим 47-м номером
Алексей Медведев
Алексей Медведев (Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images)

Российский голкипер Алексей Медведев подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.

17-летний Медведев был выбран «Кэнакс» на драфте 2025 года под общим 47-м номером во втором раунде.

Уроженец Санкт-Петербурга выступает в Северной Америке с 2022 года. В прошлом сезоне Медведев в составе «Лондон Найтс» стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и обладателем Мемориального кубка. На счету россиянина было 34 матча в OHL — 22 победы, 91,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,82.

По итогам сезона Медведев был включен в первую сборную новичков OHL.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс
Материалы по теме
ЦСКА подписал контракт с канадским форвардом из НХЛ
Спорт
Тренер по физподготовке чемпиона НХЛ вошел в штаб «Спартака»
Спорт
Российский форвард подписал новый контракт в НХЛ на $8,35 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В App Store появилось приложение Альфа-банка под новым названием Технологии и медиа, 11:36
Мошенники научили воровать телеграм-каналы через предложение публикаций Общество, 11:32
В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель Политика, 11:27
МТС Банк объявил ценовой диапазон размещения дополнительных акций Инвестиции, 11:20
При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека Политика, 11:17
В тренде, с историей и заботой: как должен выглядеть жилой квартал Тренды, 11:15
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 11:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Схемы в импорте: как обманывают нечестные брокеры и платежные агентыПодписка на РБК, 11:14
ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации Политика, 11:12
В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя Общество, 11:06
Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина» Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Стратегические консервы: как ужесточат контроль за иностранцами в рыбеПодписка на РБК, 11:01
Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта Политика, 10:59