Российский голкипер подписал контракт с клубом НХЛ
Российский голкипер Алексей Медведев подписал трехлетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ.
17-летний Медведев был выбран «Кэнакс» на драфте 2025 года под общим 47-м номером во втором раунде.
Уроженец Санкт-Петербурга выступает в Северной Америке с 2022 года. В прошлом сезоне Медведев в составе «Лондон Найтс» стал чемпионом Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и обладателем Мемориального кубка. На счету россиянина было 34 матча в OHL — 22 победы, 91,2% отраженных бросков и коэффициент надежности 2,82.
По итогам сезона Медведев был включен в первую сборную новичков OHL.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов