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Уроженка Москвы не смогла выйти в финал Уимблдона

Уроженка Москвы Рыбакина проиграла Крейчиковой в полуфинале Уимблдона
Барбора Крейчикова переиграла Елену Рыбакину в трех сетах, одержав над соперницей третью победу подряд. В финале Уимблдона чешка сыграет с итальянкой Паолини — в предыдущий раз они встречались еще в 2018-м
Елена Рыбакина
Елена Рыбакина (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в финал Уимблдона, победив чемпионку турнира 2022 года Елену Рыбакину, которая выступает за Казахстан.

Крейчикова, 32-я ракетка мира, переиграла Рыбакину (4-я) со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался чуть больше двух часов.

Чешка в третий раз подряд победила Рыбакину на турнирах WTA.

В финале Крейчикова сыграет с итальянкой Джасмин Паолини (7-я).

Это будет первый финал «Большого шлема» в женском разряде в Открытую эру (с 1968 года), когда соперницы в предыдущий раз встречались еще в квалификации — на Australian Open в 2018-м. Тогда обе теннисистки были вне топ-100, матч в двух сетах выиграла чешка.

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Джасмин Паолини

Крейчикова в 2021 году выиграла «Ролан Гаррос». На Уимблдоне ранее она ни разу не проходила дальше четвертого круга.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. Она выиграла британский «Большой шлем» в 2022-м, когда организаторы не допустили на турниры россиян и белорусов.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Уимблдон Елена Рыбакина
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