На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов за €150 тыс.
У французской команды TotalEnergies украли 11 велосипедов общей стоимостью около €154 тыс. перед 12-м этапом «Тур де Франс». Об этом сообщает RMC Sport.
Велосипеды и некоторое оборудование украли из отеля в Лиоране, где остановилась команда, в ночь на четверг. Воров не остановила сработавшая сигнализация. Полиция начала расследование.
Менеджер команды Жан-Рене Бернодо заявил, что эта кража — «часть игры», хоть и «немного раздражает», но на гонщиках ситуация не отразится, поскольку у TotalEnergies есть запасные велосипеды. В то же время, по его словам, гораздо больше проблем доставила кража инструментов, которые необходимы механикам.
TotalEnergies смогла выступить на 12-м этапе «Тур де Франс», который прошел между Орийаком и Вильнёв-сюр-Ло.
В июне прошлого года за сутки сразу у двух команд, Euskaltel-Euskadi и Baloise Trek Lions, украли велосипеды перед финальными этапами, соответственно, Тура Словении и Тура Бельгии, из-за чего они не смогли финишировать.