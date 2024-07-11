У команды TotalEnergies на «Тур де Франс» украли 11 велосипедов за €150 тыс.

На «Тур де Франс» у команды украли 11 велосипедов за €150 тыс.

TotalEnergies смогла стартовать на 12-м этапе веломногодневки, несмотря на потерю 11 велосипедов. Менеджер команды назвал кражу «частью игры» и счел более серьезной проблемой пропажу ящиков с инструментами механиков

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

У французской команды TotalEnergies украли 11 велосипедов общей стоимостью около €154 тыс. перед 12-м этапом «Тур де Франс». Об этом сообщает RMC Sport.

Велосипеды и некоторое оборудование украли из отеля в Лиоране, где остановилась команда, в ночь на четверг. Воров не остановила сработавшая сигнализация. Полиция начала расследование.

Менеджер команды Жан-Рене Бернодо заявил, что эта кража — «часть игры», хоть и «немного раздражает», но на гонщиках ситуация не отразится, поскольку у TotalEnergies есть запасные велосипеды. В то же время, по его словам, гораздо больше проблем доставила кража инструментов, которые необходимы механикам.

TotalEnergies смогла выступить на 12-м этапе «Тур де Франс», который прошел между Орийаком и Вильнёв-сюр-Ло.

В июне прошлого года за сутки сразу у двух команд, Euskaltel-Euskadi и Baloise Trek Lions, украли велосипеды перед финальными этапами, соответственно, Тура Словении и Тура Бельгии, из-за чего они не смогли финишировать.