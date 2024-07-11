Умер экс-игрок сборной России и отец российского чемпиона НХЛ Тарасенко

Андрей Тарасенко умер на 56-м году жизни. В 1998 году он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, участвовал в Олимпиаде-1994, а с 2008 года работал в тренерском штабе «Сибири»

Андрей Тарасенко (Фото: Телеграм-канал ХК «‎Сибирь» (Новосибирск))

Отец двукратного обладателя Кубка Стэнли Владимира Тарасенко, тренер «Сибири» Андрей Тарасенко скоропостижно скончался в четверг в возрасте 55 лет, сообщила пресс-служба новосибирского клуба КХЛ.

Причины смерти не называются.

Тарасенко-старший является воспитанником «Сибири», в разные годы играл также за ярославское «Торпедо», «Казахмыс» и тольяттинскую «Ладу», в составе которой становился лучшим бомбардиром и самым ценным игроком чемпионата России (1997/98).

С 2008 года работал в тренерском штабе «Сибири» и помог ей добиться лучшего результата в своей истории (бронза КХЛ в сезоне 2014/15).

В составе сборной России Тарасенко-старший участвовал в Олимпиаде-1994 и ЧМ-1995.

Сын Андрея Тарасенко Владимир начинал карьеру в «Сибири», а с 2013 года выступает в НХЛ, где дважды выиграл Кубок Стэнли — в 2019 году с «Сент-Луис Блюз» и в 2024-м с «Флорида Пантерз».