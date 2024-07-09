Француженка погибла после падения за борт во время парусной гонки в Греции

Француженка погибла после падения за борт во время регаты в Греции

Женщина свалилась в воду в Эгейском море вместе с еще одним членом экипажа, который не получил серьезных травм

Фото: Carlos Alvarez / Getty Images

В Греции погибла французская спортсменка, которая упала за борт в море во время парусной гонки. Об этом сообщает новостное агентство AMNA.

По данным береговой охраны страны, инцидент произошел в понедельник вечером, 8 июля, к северо-западу от острова Касос в Эгейском море. С палубы парусника, участвовавшего в регате под испанским флагом, свалились 40-летняя гражданка Франции и 36-летний украинец.

Остальные семь членов команды смогли достать спортсменов из воды. Мужчина не получил серьезных травм, но женщина была без сознания. По запросу экипажа спасательный катер береговой охраны сопроводил парусник до Касоса, где местный врач зафиксировал смерть француженки.

Тело погибшей будет доставлено на остров Родос для обследования, тогда как власти Касоса проведут предварительное расследование случившегося.