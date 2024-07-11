Адель и Эд Ширан увидели победу Англии в полуфинале Евро. Фоторепортаж

Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы победила команду Нидерландов со счетом 2:1. Как английская команда вышла в финал Евро — в фоторепортаже «РБК Спорт»

Фото: Reuters

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Второй полуфинальный матч Евро-2024 состоялся между сборными Нидерландов и Англии на «БВБ-Штадионе» (Дортмунд).

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

За 20 минут до матча в Дортмунде был сильный ливень.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Поддержать сборную Англии в Дортмунде пришел певец Эд Ширан.

Фото: Reuters

Также на трибунах «БВБ-Штадионе» была замечена певица Адель.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Нидерланды вышли вперед уже на 7-й минуте благодаря голу Хави Симонса.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Симонс стал вторым по молодости голландцем, забившим на Евро. 21-летний футболист уступил только Патрику Клюйверту, который забил в 19 лет на Евро-1996 (тоже в ворота Англии).

Если же учитывать только плей-офф, то Симонс в возрасте 21 года и 80 дней стал самым молодым автором гола в истории Нидерландов на крупных турнирах (ЧМ и Евро).

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Уже менее чем через 10 минут после гола Дензел Думфрис сфолил в своей штрафной на Гарри Кейне и судья после просмотра VAR назначил пенальти.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Кейн на 18-й минуте сравнял счет.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Теперь на счету Кейна стало три гола на Евро-2024. Он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия), Коди Гакпо (Нидерланды) и Дани Ольмо (Испания) в списке лучших бомбардиров турнира.

Фото: Stu Forster / Getty Images

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Евро в матчах плей-офф. Это был уже шестой его гол. Капитан сборной Англии обошел по этому показателю француза Антуана Гризманна.

Также Кейн вышел на чистое первое место по голам в плей-офф на крупных турнирах среди европейцев (ЧМ и Евро). На его счету девять голов, английский форвард обошел Гризманна, Килиана Мбаппе, Герда Мюллера и Мирослава Клозе.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

На 33-й минуте нападающий нидерландцев Мемфис Депай получил повреждение и сел на газон. Через две минуты он был заменен, вместо него на поле вышел Йоэй Верман.

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Первый тайм завершился со счетом 1:1.

Фото: Stu Forster / Getty Images

До середины второго тайма игра проходила без голевых моментов. Первый опасный момент во втором тайме случился на 65-й минуте. После навеса со штрафного с правого фланга Джордан Пикфорд спас свои ворота после удара Вирджила ван Дейка от линии вратарской.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

На 80-й минуте Букайо Сака забил мяч в ворота Нидерландов, но гол был отменен из-за офсайда Кайла Уокера.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

На 91-й минуте англичане все же вырвали победу.

Фото: Alex Livesey / Getty Images

Олли Уоткинс, который вышел на замену на 81-й минуте, принял мяч в штрафной площади, развернулся и ударил точно в угол, счет сменился на 2:1.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Сборная Англии вышла в финал Евро на втором турнире подряд. В каждом из последних шести матчей на Евро, в которых Англия пропускала первой, она в итоге либо выигрывала в основное время, либо проходила дальше в следующий раунд.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Нидерланды проиграли пять из своих шести полуфиналов на Евро — больше всех в истории.

Фото: Richard Pelham / Getty Images

Уоткинс был признан лучшим игроком полуфинального матча.



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