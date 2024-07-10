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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Мамиашвили назвал неокончательным решение борца Мамедова о поездке на ОИ

Мамиашвили пообещал отговорить борца Мамедова от поездки на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Глава Федерации спортивной борьбы России планирует поговорить со спортсменом и тренерами относительно участия в Олимпиаде. Все борцы, кроме Мамедова, отказались ехать на соревнования
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов пока окончательно не определился с решением об участии в Олимпийских играх в Париже. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Что касается Шамиля Мамедова, пока я жду информацию от руководителя региональной федерации, которую он представляет, — отметил Мамиашвили. — Я с ним разговаривал по принятию решения исполкомом и категорических позиций я у него не видел. Я надеюсь, что еще и с ним переговорю, и с его тренером, переговорим и с главным тренером. Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой».

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Играх в Париже десять российских борцов, девять из которых, согласно сообщению на сайте организации, изначально приняли приглашение на соревнование.

Однако 6 июля ФСБР сообщила, что допущенные МОК спортсмены в Париж не поедут. В федерации объяснили решение «неспортивным принципом отбора», который подрывает единство российской команды.

9 июля на странице МОК возле фамилий российских борцов, за исключением Мамедова, появилась отметка об отказе от приглашения выступить на Олимпиаде.

23-летний Мамедов является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
вольная борьба Олимпиада-2024 Михаил Мамиашвили Шамиль Мамедов
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