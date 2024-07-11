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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российского борца заявили на Олимпиаду после отказа сборной от поездки

Российского борца заявили на Олимпиаду вопреки отказу сборной от поездки
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
23-летний Шамиль Мамедов числится на сайте Объединенного мира борьбы среди спортсменов в весовой категории до 65 кг
Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвили (Фото: Petrov Sergey / Global look press)

Российский борец Шамиль Мамедов включен в заявку на Олимпийские игры, следует из данных на сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

23-летний спортсмен числится среди спортсменов в весовой категории до 65 кг. Это единственный россиянин во всех списках, которые представлены в открытых источниках.

Накануне глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что Мамедов пока окончательно не определился с решением об участии в Олимпийских играх. «Если окончательно подтвердится, то получается, что решение команды для него веса не имеет. Как только он окончательно примет решение, он в эту же секунду становится нейтральным спортсменом, соответственно, флаг ему в руки, а флаг там понятно какой», — сказал Мамиашвили.

На прошлой неделе исполком ФСБР принял решение, что допущенные Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже российские борцы не выступят на Играх. В ФСБР отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого подорвать принцип единства российской команды».

Из списка МОК только Мамедов на данный момент не отклонил приглашение. Он бронзовый призер чемпионата мира-2023 по вольной борьбе.

Российские борцы завоевали 16 олимпийских лицензий. Однако МОК допустил на Игры только десять россиян. Без приглашения остались все лидеры, например двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев.

На данный момент список выглядит так:

  • Шамиль Мамедов,
  • Начын Монгуш (подтвердил участие, но позже отказался),
  • Арслан Багаев (подтвердил участие, но позже отказался),
  • Абдулла Курбанов (подтвердил участие, но позже отказался),
  • Алан Остаев (подтвердил участие, но позже отказался),
  • Магомед Муртазалиев (подтвердил участие, но позже отказался),
  • Наталья Малышева (подтвердила участие, но позже отказалась)
  • Алина Касабиева (подтвердила участие, но позже отказалась),
  • Елизавета Петлякова (подтвердила участие, но позже отказалась),
  • Вероника Чумикова (отказалась).
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вольная борьба летняя Олимпиада Олимпийские игры Париж Олимпиада-2024 Михаил Мамиашвили
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